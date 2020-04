Coronavirus : retrouvailles émouvantes entre une fille et sa mère dans un Ehpad

publié le 20/04/2020 à 15:45

La scène s'est déroulée ce lundi 20 avril à l'Ehpad d'Im Laeusch, à Strasbourg. Josiane a enfin pu rendre visite à sa maman à la suite de l'autorisation accordée par le gouvernement aux familles des résidents coupés du monde depuis un mois. Une visite qui s'est faite dans le respect le plus strict des règles sanitaires. "Tu sais qu'on ne peut pas se parler plus près, à cause du virus qui traîne", explique Josiane à sa maman, masque sur le visage.

La mère a assuré être contente, observant avec curiosité les personnes qui, de loin, assistaient à la scène. "On pourra le faire, de temps en temps, en prenant toutes les précautions", explique Josiane à sa maman. "C'est extraordinaire de pouvoir renouer ces liens", confie la visiteuse à RTL.

La gorge serrée par l'émotion, Josiane assure que c'est une excellente nouvelle. "C'est franchement merveilleux pour les gens qui sont en maison de retraite", se réjouit-elle.

Masques et gel pour les familles qui rendent visite aux résident d'un Ehpad de Strasbourg Crédit : Yannick Olland pour RTL