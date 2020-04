publié le 20/04/2020 à 15:23

L'annonce a été faite dimanche par le ministre de la Santé Olivier Véran. Il est désormais possible "pour les familles" de rendre visite à des personnes dans les Ehpad, dans des conditions "extrêmement limitées".

Pour Pascal Ramirez, directeur de l’Ehpad Bergeron-Grenier situé à Mansle, en Charente, c'est une bonne nouvelle. Mais il assure n'avoir pas attendu l'annonce du ministre pour mettre cette mesure en place. "Dès que c’était possible, on emmenait les familles et les résidents à la grille de l'Ehpad pour qu’elles puissent se parler à quelques mètres de distance", assure-t-il. En revanche, "pas question que les proches rentrent à l’intérieur de l’établissement, sauf pour de l’accompagnement de fin de vie".

Dans cet Ehpad, la moitié du personnel avait décidé de se confiner avec les 58 pensionnaires 24h/24, 7j/7 au début du confinement. "Les personnes qui étaient auto-confinées sont désormais rentrées chez elle, pour avoir un bon repos. L’autre moitié vient d’entrer en confinement avec les résidents, complétée par une équipe de soignants hospitaliers", assure Pascal Ramirez. Des soignants qui n’ont "pas été testés car ils n’ont pas de symptômes".

Est-il inquiet qu'ils puissent être toutefois porteurs du virus ? "La peur est revenue le jour où l’on a décidé de ressortir, mais il faut qu’on vive avec", explique-t-il avant d'ajouter qu'ils sont bien préparés.