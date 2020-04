Sur le net, Patrick Sébastien s'amuse de sa ressemblance avec le Pr. Didier Raoult

publié le 20/04/2020 à 15:58

Énigme n°1

"Pour commencer cette émission, je voudrais vous parler d'un des plus grands films de l’histoire du cinéma, une comédie burlesque et qui, pourtant, a pour sujet un homme qui est à l’origine de la plus grande tragédie de l’Histoire.

Un film qui consacre également l'affrontement entre deux hommes et, à travers eux, deux visions totalement opposées du devenir de l'humanité.

Ces deux hommes ne manquent pourtant pas de points communs :

Ils sont nés la même année, le même mois, à 4 jours seulement d’intervalle ( l’un d’eux, c’était il y a exactement 131 ans aujourd’hui) … ils ont tous les deux connus la misère, les affres d'une vie de bohème et, d’une certaine façon, ils ont tous les deux accédé au succès ou à la notoriété en incarnant ou en prétendant incarner les aspirations de peuples qui souffrent.

Mais arrêtons-là les comparaisons … Car comme l'écrit un journaliste dans les années 30 : « Chacun est un miroir déformant : l’un pour le bien, l’autre pour le mal absolu. »

C'est la raison pour laquelle le premier, alors au faîte de sa gloire, décide de consacrer un film au second.

Par une nuit « de cristal », l'artiste, épouvanté, passe à l'action et s'attelle à la rédaction d'un scénario.

Très vite, tout Hollywood bruisse de rumeurs sur le projet de notre ami et même Washington fronce les sourcils !

C'est que le sujet est « délicat »… personne -ou presque, ne veut prendre le risque de se moquer de la bête immonde.

Parmi les politiques, seul Churchill encourage l'auteur à aller jusqu'au bout !

Mais le défi n'est pas que moral, il est aussi technique : le film sera le plus long et le plus « bavard » que cet immense cinéaste ait jamais réalisé.

Et sa ténacité paie : le film sort enfin, après plus de deux ans de gestation.

Le triomphe est immédiat. On rit beaucoup, on est ému et on ouvre aussi les yeux sur l’Histoire qui est en train de s’écrire.

Le long monologue de fin, prônant la tolérance et la paix, résonne tristement alors que, de l'autre côté de l'atlantique, la guerre fait rage, déjà.

On ne sait pas si celui qui était l’objet de ce film l’a jamais vu. L’aurait-il fait sourire ? L’aurait-il mis en fureur ? Mystère …"

La réponse: "Le Dictateur" (1940, réalisé par Charlie Chaplin).

Au téléphone pour en parler avec nous: l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt, auteur en 2001 de La part de l'autre, roman dans lequel il imagine ce qui aurait pu se passer si Adolf Hitler n'avait pas été recalé de l'École des beaux-arts de Vienne.

Le Dictateur Crédit : Charlie Chaplin

Énigme n°2

"Pour commencer cette énigme, laissez moi vous raconter ce qui s’est passé le 22 août 1962. Il est un peu plus de 20h, le soleil est bas et la chaussée humide. À 20h20 précisément, alors qu'ils traversent la ville de Clamart, à quelques kilomètres de Paris, le général de Gaulle et ceux qui l'accompagnent sont pris pour cible par un commando. 12 hommes, armés jusqu'aux dents, qui ont une mission : tuer le Président. Un déluge de feu s'abat sur le cortège.. Près de 180 balles sont tirées! Mais par un incroyable miracle… toutes ratent leur cible ! Personne ne meurt dans cet attentat manqué ! De Gaulle, sa femme Yvonne, son gendre et aide de camp Alain de Boissieu, les passagers de la voiture, doivent la vie sauve et à la maladresse des assaillants et au talent et au sang froid du chauffeur présidentiel …Et puis peut-être aussi, à ce quelque chose, cette invention devenue mythique que je voudrais vous faire deviner !

En 1962, cela fait déjà quelques années que ce quelque chose fait la fierté de la France.

Gina Lollobridgida a posé auprès de lui en Une de « Paris Match », il a reçu le « grand prix de l'esthétique industriel » à Milan en 1957 et son design futuriste annonce déjà les prouesses technologiques françaises, comme le sera bien des années plus tard le TGV …

Même les intellectuels sont subjugués ! Le philosophe Roland Barthes, dans ses célèbres « Mythologies », compare notre objet aux « grandes cathédrales gothiques », aux « aéronefs de science-fiction » évoquant « un objet magique » … qu’un peuple entier s’approprie »

Certes, lors de son lancement, le prix de ce véhicule ne le rend pas accessible à tous. Mais, cela n’empêchera pas toutes les classes sociales de se l’approprier comme un morceau de légende collective, grâce notamment au cinéma.

Les Tontons Flingueurs, Fantômas, Rabbi Jacob, Les Valseuses… dans les années 60 et 70 elle est de tous les succès populaires !

Alors, avez-vous deviné de quelle « mythologie » je viens de faire la description ?

Un dernier indice : en octobre prochain, on fêtera son 65e anniversaire…"

La réponse: la Citroën DS.

Au téléphone pour en parler avec nous: Jean-Pierre Foucault, grand amateur et collectionneur de voitures "populaires", notamment de Citroën.

citroen DS Crédit : RTL

Énigme n°3

"Chantons un petit peu et pas sous la pluie avec un des tubes de 2013 que l’on doit à un des auteurs compositeurs les plus intéressants et les plus créatifs de ces dernières années …

Comme souvent avec ce chanteur belge d’origine rwandaise, une musique légère, mélange de house et de pop et un texte d’apparence enjoué, cachent une réalité plus tragique.

Le texte le dit très bien d’ailleurs : « tout le monde sait comment on fait les bébés, mais personne ne sait comment on fait les papas ».

Car c’est de l’absence du père que traite cette chanson.

Dans la vie du jeune Paul Van Haver puisque c’est le nom de cet artiste (son nom à l’état civil pas celui sous lequel il est devenu célèbre) il y a d’abord ce père presqu’inconnu. Un architecte rwandais plutôt volage et inconstant qui abandonnera sa femme et leurs cinq enfants sans jamais les reconnaître.

Et il y a ensuite, il l’apprendra plus tard, la grande histoire qui vient se mêler à la sienne. Alors qu’il n’a plus du tout de contact avec ce géniteur lointain, il apprend qu’il a été massacré, avec une grande partie de sa famille au Rwanda …

Le choc est terrible, sans doute. Mais peut-on vraiment pleurer un père que l’on n’a pas connu et qui ne vous a pas reconnu ?

D’ailleurs le texte de la chanson n’évoque pas directement ce drame :

Maman dit « qu’il n’est jamais très loin, qu’il part très souvent travailler … » …Très loin ou pas, la seule vérité de ce père, c’est d’abord l’absence.

Dans le clip qui accompagne la chanson, père et fils sont habillés de la même façon, mais le père n’est qu’un mannequin de cire … L’apparence n’est jamais la réalité.

Artiste complet musicien, auteur mais aussi styliste, Paul Van Haver semble tout vouloir contrôler, jusqu’à la fréquence de ses concerts et de ses apparitions médiatiques.

Plus discret depuis quelques années, notamment en raison de problèmes de santé récurrents, il est apparu récemment en famille. Confiné avec sa femme et … son fils de deux ans …

Qui a dit : tel père tel fils ?



Bravo Maestro …"



La réponse: "Papaoutai" (Stromae, 2013).

Au téléphone pour en parler avec nous: Steven Bellery, journaliste au service culture d'RTL.

Stromae dans Le Grand Studio RTL en 2011 Crédit : RTL

Énigme n°4

"J’ai envie de vous emmener dans une magnifique région qui compte en son sein 5 des plus beaux villages de France parmi lesquels celui dont je vais vous parler …

Ce village c’est d’abord un site : une construction agrippée à la falaise. De loin on aperçoit une superposition de maisons, le tout couronné en quelque sorte par un château.

Il s’agit donc, et c’est exceptionnel, d’un village vertical, prouesse architecturale réalisée … au Moyen Age

Dès l’an mil on venait ici prier la Vierge et très vite le pèlerinage à Marie attira les foules, que l’on fut roi ou mendiant. Il faut dire qu’on lui demandait des faveurs ou des guérisons et que des miracles, dit-on, eurent lieu au point qu’au 12 ème siècle un moine écrivit le Livre des miracles qui les recensait.

Et pour parvenir en ce lieu où dit-on, on est visité par la Vierge Marie, il faut monter les 216 marches qui conduisent au sanctuaire. Certains, aujourd’hui encore les montent à genoux.

Voici donc un village unique où est né le grand compositeur Francis Poulenc. Il fut élu village préféré des français en 2016 et se situe au cœur d’une région où se mêlent la préhistoire comme au gouffre de Padirac, la beauté de la vallée de la Dordogne et bien sûr, l’art de vivre et l’art de bien manger



Mais quel est ce village qui est l’un de ceux qui attire le plus de visiteurs chaque année ?"



La réponse: Rocamadour.

Au téléphone pour en parler avec nous: Patrick Sébastien, grand amoureux du village de Dordogne et parrain du café théâtre local: "Côté Rocher". L'animateur en profite pour évoquer sa supposée ressemblance avec le Pr de médecine Didier Raoult. Une ressemblance dont l'animateur s'amuse lui-même puisqu'il met en ligne depuis quelques jours des parodies très appréciées sur sa chaîne Youtube: "Les conseils de scientification du Professeur Sébastien". Il se met en scène dans la peau d'un médecin imaginaire répondant à des questions tout aussi imaginaires...

