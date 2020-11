Coronavirus : l’exécutif anticipe sur les vaccins pour éviter le fiasco des masques

publié le 17/11/2020 à 17:31

Moderna a annoncé ce lundi que son vaccin à l'essai en phase 3, est efficace à plus de 94% et compte en fabriquer 20 millions de doses d'ici fin décembre. Le gouvernement est déjà sur les rangs pour distribuer les vaccins le plus rapidement possible après leur validation. Du côté de l'exécutif on anticipe, preuve en est, les annonces du porte-parole du gouvernement ce mardi matin : 1,5 milliards d'euros déjà budgeté pour l'achat des vaccins, des millions de doses déjà réservées en précommande, cinq contrats déjà finalisés.

Quant à la logistique, 50 super congélateurs ont déjà été commandés pour conserver les vaccins. Cela sera-t-il suffisant pour éviter les situation de pénuries qu'on a connu pour les masques et les tests ? "Ça ne va pas être facile", dit-on à Matignon, "on s'attend à des tensions", lâche un conseiller, "mais le contexte est totalement différent, cette fois il n'y a pas de pays producteur à l'arrêt et la filière est extrêmement réglementée contrairement à celle des masques", dit-il.

Encore faut-il qu'un vaccin soit validé par les autorités de santé européennes et nationales. Ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. Un ministre tempère : "Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation, même si la pression dans l'opinion est très forte".