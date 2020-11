publié le 17/11/2020 à 06:54

Quand pourra-t-on potentiellement se faire vacciner contre le coronavirus ? Cette question est désormais bien concrète... Après Pfizer c'est son concurrent Moderna qui annonce que son vaccin est efficace à ce stade des études à 94,5%. Eux aussi affirment pouvoir livrer les premières doses avant la fin de l'année. Qu'en est-il pour un déploiement plus large ?

Les vaccins pourront être disponibles en janvier selon le scénario très optimiste avancé par les laboratoires ou plus raisonnablement au printemps ou à l'été, les paris sont très risqués. Pour les vaccins les plus avancés en phase trois, il reste beaucoup d'étapes à parcourir.

D'abord les essais sont toujours en cours. Du côté de Moderna par exemple, on attend que 150 volontaires au total contractent la maladie, on en est aujourd'hui à 95 afin que les observations soient plus étayées.

Ensuite il faut le feu vert des organismes sanitaires, celui de l'Agence européenne du médicament pour la France. L'institution étudie actuellement les premières données cliniques de 7 laboratoires. Parmi eux, Pfizer, Astrazeneca et Moderna. Une fois toutes les autorisations obtenues, la France pourra commencer à recevoir les premières doses de vaccin.

