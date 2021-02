publié le 21/02/2021 à 11:49

On sait que la pandémie de Covid-19 a eu des répercussions sur la sexualité dans le monde entier. La situation épidémique a considérablement compliqué les relations amoureuses entre individus, qu'ils soient confinés ensemble ou séparément, qu'ils soient en couple ou célibataires. Les restrictions imposées comme le confinement, les interdictions de déplacement et le couvre-feu n'ont pas aidé.

Mais la peur de la contagion a également eu un effet notable. C'est le constat dressé par deux psychologues italiens. Et parmi leurs constations, il y a eu plus d'utilisations d'Internet pour maintenir le désir entre deux personnes séparées par la pandémie, et on constate une augmentation des ventes de sextoys.

Du côté des États-Unis, une étonnante recommandation nous est parvenue du département de la Santé publique de New York : "Vous êtes votre partenaire sexuelle le plus sûr. La masturbation ne propage pas la Covid-19, surtout si vous vous lavez les mains et les sextoys à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes avant et après". Une recommandation peu commune de la part du département de la Santé publique.