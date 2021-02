publié le 14/02/2021 à 10:25

En cette Journée internationale des amoureux, on va parler du désir parce qu'il semblerait que femmes et hommes, ne soient pas logés à la même enseigne. C'est cette idée bien ancrée que les désirs des hommes seraient plutôt linéaires, permanent presque, alors que celui des femmes serait plus changeant et lié à un contexte émotionnel favorable.

L'explication qui va avec, c'est la piste hormonale. Je vais pas vous apprendre que la femme est soumise à un cycle chaque mois et qu'au fil de ses cycles, elle sécrète plus ou moins d'œstrogènes et de progestérone qui joue sur le désir et qui le font fluctuer. Alors, chez les hommes, l'hormone du désir, c'est la testostérone. On sécrète régulièrement le sujet, assez stable. Les femmes aussi, mais dans une moindre mesure. Vous avez évoqué un contexte émotionnel favorable, nécessaire aux femmes pour sentir le désir monter.

Le rôle du stress et de l'anxiété

Chez la femme, c'est sûr : une période de stress ou d'anxiété ne va jamais booster la libido. Chez un homme, c'est à double tranchant : il peut être inhibé dans son désir, comme la femme, mais il peut aussi envisager le rapport comme un anti-stress. En fait, l'homme sait que la jouissance va générer une décharge puissante de dopamine et d'ocytocine, beaucoup plus que chez la femme. Or, ces neurotransmetteurs fonctionnent comme des anti-stress et des antidépresseurs. Donc, le désir vient comme une façon de gérer la situation de stress chez les hommes.

Le désir passe aussi par nos sens. Nous ne sommes pas tout à fait égaux sur ce terrain là. Un homme, s'il est attiré physiquement et même si la conversation avec la donzelle n'est pas passionnante, le désir va monter chez la femme. La libido est plus compliquée et même plus élaborée. Pour faire simple, l'attirance physique, c'est la moindre des choses. Pour les femmes, c'est la base, mais ça ne suffira pas. Si l'ambiance et l'attitude ne sont pas au rendez vous, donc les hommes, sont plus basiques.

Qu'est-ce que l'œstrus ?

Selon une revue du CNRS : au fil de l'évolution, on ne sait pas bien quand les femmes ont perdu ce qu'on appelle l'œstrus. L'œstrus, ça correspond à la période des chaleurs, c'est à dire le moment où la femelle mammifère pouvait être fécondée et donc se rendait disponible pour l'accouplement. Alors ça se traduit par tout un tas de signes, selon les espèces. Mais chez nous, plus rien. L'instinct a laissé place au désir et ça va compliquer les choses. D'autant plus que notre cortex cérébral, c'est le centre du langage et de l'expression des sentiments a augmenté. Résultat : le volet psychologique prend plus de place dans notre rapport au désir.

Les hommes ont probablement besoin tout de même de se sentir désirable et désiré dans un environnement propice à faire monter leur propre désir. D'ailleurs, une autre différence homme femme sur cette question du désir, c'est que la femme peut commencer un acte sexuel sans être à fond, parce qu'elle sait que l'envie va venir avec le plaisir qu'elle ressent.

Pour l'homme, ça ne marche pas comme ça. S'il n'a pas envie, le plaisir aura du mal à venir. Et là, il s'agit de notre rapport à la performance. Et ça, c'est culturel. Ce qui arrive chez la femme, du côté culturel, c'est qu'il repose sur l'idée que manifester son désir n'est pas très bien vu. L'homme qui est rempli de désir, vous savez, on va dire que c'est un Don Juan alors que la femme, c'est une nymphomane. Ajoutez à cela le poids de l'histoire et des religions. Une femme peut estimer que ce n'est pas correct de prendre l'initiative et si elle le fait trop, ça peut inhiber l'homme. C'est un peu compliqué, en fait.

Comment s'accorder ?

Maintenant qu'on a vu tout ce qui nous différencie, il y a un moyen pour accorder à notre désir. Premier conseil : on ne part pas du principe que l'autre fonctionne comme nous. De manière générale. Ensuite, on prend le temps de découvrir comment il ou elle fonctionne de façon particulière. Et puis enfin, on se parle. Et si c'est compliqué de se parler en face à face, on peut communiquer autrement par SMS, par exemple, sur une envie, un rêve, un truc qu'on a bien aimé. La laisse libre cours à votre inspiration?