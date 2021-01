Coronavirus : pourquoi il est important d'être optimiste

publié le 03/01/2021 à 15:31

Comment être optimiste avec tout ce qui se passe ? On ne sort plus, on ne va plus au bar, au restaurant, on ne touche plus personne... Pourtant la science dit bien que les optimistes vivent plus longtemps que les pessimistes. Les chercheurs de la Harvard Chan School of Public Health de Boston ont recruté près de 70.000 femmes et 1.500 hommes pour leur faire suivre un questionnaire évaluant leur niveau d'optimisme. Leur santé a ensuite été suivie pendant des dizaines d'années et le résultat est sans appel : les plus optimistes présentent une durée de vie plus longue de 11 à 15%. Ils ont aussi une probabilité bien plus grande d'atteindre l'âge de 85 ans.

Mais à quoi ça sert de vivre plus longtemps si c'est pour vivre la peur au ventre ? Là aussi, la science va nous aider. Car les optimistes ont aussi un système immunitaire plus efficace que les pessimistes, et donc qu'ils peuvent mieux lutter contre les virus... C.Q.F.D ! Comme disait le philosophe Alain, "le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté".