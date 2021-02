Autonomie : comment garder la forme en vieillissant ?

publié le 31/01/2021 à 12:05

D’après les projections, un tiers des Français aura plus de 60 ans d’ici 2040 et si nous sommes sur le podium européen en matière d’espérance de vie, c’est un peu moins bon quand on regarde la qualité de vie. En effet les Français vivent longtemps mais pas forcément en bonne santé et le nombre de personnes dépendantes a plutôt tendance à augmenter.

Cette perte d’autonomie repose principalement sur 3 éléments : le vieillissement biologique, les comportements à risque et l’installation d’une ou plusieurs maladies chroniques. Pour y faire face, voici un programme en quatre étapes. Tout d'abord, il faut être bien dans sa tête, en stimulant votre cerveau, en prenant par exemple des cours d'apprentissage d'un secteur qui vous est méconnu. Les mairies de nombreuses communes proposent notamment des activités adaptées.

Deuxième étape, il faut être bien dans son corps, avec une alimentation saine et une activité physique régulière, de 30 minutes quotidiennes. Ensuite, il est important de se sentir bien à la maison. Le logement doit être confortable et adapté puisque l’un des gros risques de l’âge, c’est la chute. Il est aussi important de s’octroyer un coin à soi, si vous êtes en couple.

Enfin, quatrième et dernière étape, il faut cultiver le lien avec les autres. Que ce soit avec les amis, la famille et toutes les générations confondues, les échanges avec les autres sont essentiels pour garder la forme et de nombreuses études le démontrent.