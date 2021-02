L'État de New York rouvre ses stades et salles de spectacle au public

Crédit : Sandrine Marty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Alors que le festival parisien, Solidays, vient d'annoncer une annulation pour la deuxième année consécutive, l'État de New York, lui, se dit prêt à rouvrir ses salles de spectacles et ses stades.

Mais pour assister aux spectacles ou aux matchs, les spectateurs devront présenter à l’entrée leurs tests PCR négatif datant de moins de 72 heures. Une fois cette première étape validée, ils devront porter un masque et respecter scrupuleusement les règles de distanciation physique.

Le Barclays Center, une salle pouvant accueillir jusqu'à 17.700 spectateurs, se dit prêt à "ouvrir le bal". Et dès le 23 février, l’équipe de la ligue professionnelle NBA des Brooklyn Nets pourra accueillir du public pour son match contre les Sacramento Kings. Ce sera la première fois depuis 352 jours que les Nets joueront devant leurs spectateurs. Brooklyn a joué plusieurs fois au Barclays Center cette saison, mais toujours à huis clos.

Des grands événements interdits depuis le 12 mars 2020

Le procureur général de l'État de New York, Andrew Cuomo avait interdit, le 12 mars 2020, tous les événements rassemblant plus de 500 personnes, afin d'éviter toute propagation du virus.

Cette décision de réouvrir les stades et salles de spectacle au public est réfléchie. Elle fait suite à un premier test autorisant le club des Buffalo Bills à accueillir 6.700 spectateurs pour un match de phase finale, le 9 janvier dernier. Tous devaient avoir été préalablement testés négatifs pour s’asseoir dans le stade qui compte 71.600 places au total.

Un vrai succès, à tel point que la formule a été reconduite la semaine suivante pour un autre match de phase finale des Bills. Le gouverneur et les autorités sanitaires de l’État ont jugé l’expérience concluante. Plusieurs autres États américains autorisent déjà les grandes salles à accueillir du public, notamment en Floride, où s’est déroulé dimanche le Super Bowl, devant 25.000 personnes.