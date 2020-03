Kylian Mbappé et Marquinhos au Parc des Princes le 22 février 2019

et AFP

publié le 16/03/2020 à 12:22

L'ensemble des activités du Paris Saint-Germain "vont rester suspendues provisoirement" à partir de lundi 16 mars et pour une durée "indéterminée", a indiqué le club de la capitale, en réponse au développement de l'épidémie coronavirus. "Un nouveau point" sera effectué mercredi 18 mars, est-il précisé dans un communiqué.

Dans un premier temps, au lendemain des premières annonces du président de la République Emmanuel Macron, le PSG avait annoncé l'annulation de "tous les entraînements" de ses équipes professionnelles (football, handball, judo) féminines et masculines "jusqu'à dimanche inclus".

Parallèlement, trois joueurs ont repris les gestes à adopter largement communiqués par le gouvernement pour se protéger et protéger les autres. Kylian Mbappé, Marquinhos et Marco Verratti appellent donc à se laver très régulièrement les mains ou à utiliser une solution hydro-alcoolique, à utiliser des mouchoirs à usage unique, à tousser et éternuer dans son coude, à rester chez soir si l'on est malade...

📽️🔴🔵 Pour se protéger et protéger les autres



Adoptez ces gestes simples 👇 pic.twitter.com/oXW70mb8l4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 13, 2020