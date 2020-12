Coronavirus : "Il y a une bonne adhésion au vaccin en Ehpad" selon le Synerpa

publié le 28/12/2020 à 07:59

La campagne de vaccination contre le coronavirus a officiellement été lancée en France, dimanche 27 décembre, avec les premières injections qui ont eu lieu à Sevran et Dijon. Une centaine d'Ehpad seront concernés par cette campagne d'ici la première quinzaine de janvier et selon Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (Synerpa), "il y a une bonne adhésion au vaccin en Ehpad".

La syndicaliste explique qu'"environ 40 à 50% des résidents sont même naturellement assez confiants avec le vaccin" du fait que "ce sont des générations qui font confiance aux vaccins car cela a sauvé beaucoup de vies". "Il y a encore de la pédagogie à faire mais je ne pense pas que ce soit dans les Ehpad qu'on ait le plus de difficultés" à convaincre les patients de se faire vacciner contre la Covid-19, alors que 60% des Français n'envisageraient pas de le faire.

Dans les Ehpad, Florence Arnaiz-Maumé souligne que "c'est uniquement à partir du 10-15 janvier que les 7.000 établissements spécialisés seront concernés" par la campagne de vaccination. ""On est vraiment sur une montée en charge de deux semaines très progressives", a-t-elle ajouté.