Coronavirus : le Dr. Amouyel préconise de reconfiner "du 31 décembre au 2 janvier"

publié le 27/12/2020 à 19:16

Alors que le coronavirus continue de circuler, des campagnes de vaccination ont débuté aux quatre coins du monde. Notamment en France, dimanche 27 décembre, avec Mauricette, 78 ans, première française à avoir reçu le vaccin développé par Pfizer-BioNTech. Alors que les contaminations augmentent toujours, le docteur Philippe Amouyel, professeur de Santé publique à l'université de Lille, estime qu'il va "falloir vacciner plus vite, si on le peut".

Dans une tribune publiée dans Le Journal du dimanche, le médecin appelle également à un nouveau confinement. Une demande réitérée sur l'antenne de RTL ce dimanche. Selon Philippe Amouyel, il faut "anticiper la progression du virus et limiter sa circulation quand on sait qu'elle va être importante." Il appelle donc le gouvernement à reconfiner la France "du 31 décembre au 2 janvier". L'objectif est de "limiter au maximum les contacts" lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, pour éviter un éventuel engorgement des hôpitaux quelques semaines plus tard.

Également interrogé sur la méfiance des Français face au vaccin, le docteur Philippe Amouyel s'est dit confiant. Pour lui, les gens seront plus enclins à se faire vacciner d'ici quelques semaines, lorsqu'ils verront "qu'il n'y a pas d'effets secondaires."