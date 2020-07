publié le 09/07/2020 à 19:01

À l’heure où les "juilletistes" sont partis en vacances, la Covid-19 montre une présence toujours constante en France. Le danger demeure, comme le montre la situation en Mayenne où la mairie de Laval a décidé la suspension des manifestations publiques jusqu’au 27 juillet pour cause de découverte de plusieurs foyers d’infections. Une campagne de dépistage massive a également été lancée dans le département.

"On observe un certain nombre de foyers, des cas groupés qui sont identifiés et qui, surtout, sont en fréquence un peu plus importante, et qui n’ont pas de lien entre eux", explique sur RTL le Pr Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon et membre du conseil scientifique.

Le dépistage va donc servir en Mayenne à rechercher "une circulation silencieuse du virus qui pourrait générer une recirculation un peu plus importante, et donc potentiellement un redémarrage à bas bruit d’une circulation épidémique au moins localisée".

Le port du masque devrait être systématique

Ce dépistage a donc été combiné à des mesures restrictives prises par les autorités, afin de bloquer au plus tôt une diffusion éventuelle du virus. "Il ne suffit pas de faire un bilan, il faut mener derrière des actions très rapide", ajoute le Pr Lina. Une rapidité d’intervention précieuse, qui doit être appliquée lors des alertes qui pourraient survenir durant l’été, alors que la crainte d’une reprise de l’épidémie augmente.

"Il y a un sentiment général de retour à la normalité, alors que la situation n’est pas normale", prévient le virologue sur RTL. La présence du virus est toujours avérée en France, et pour limiter son impact il faut prendre les mesures et avoir le comportement adapté. "Le comportement adapté est le port du masque systématique dans un espace confiné", appelle le médecin, qui indique que le masque doit aussi être porté dans les transports en commun. Il demande "un effort collectif" pour passer "tranquillement un bon été".

Depuis quelques semaines, le Pr Lina observe que les mesures sanitaires sont moins bien respectées. "Il y a un relâchement qui est très important", note-t-il. "Il faut vraiment qu’on fasse cet effort encore quelques temps", demande-t-il. Par ailleurs, le Pr Lina juge qu’il ne "serait pas raisonnable" d’imaginer qu’un virus si bien installé ne fasse pas son retour, notamment à l’automne. Mais il assure qu’on "ne vivra pas la même épidémie qu’en mars et en avril".