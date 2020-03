publié le 20/03/2020 à 21:00

Claude Got, professeur de médecine, Catherine Hill, épidémiologiste, Michel Parigot, chercheur en mathématiques au CNRS, président du Comité anti-amiante Jussieu, et Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière, ont adressé une lettre ouverte au ministre de la Santé Olivier Véran. Le sujet ? L'utilisation des masques pendant l'épidémie de coronavirus.

Ces quatre personnalités, qui sont sur le terrain pour combattre le covid-19, demandent instamment au gouvernement "d'organiser la production de masques" et appellent à "tester et isoler les personnes contaminées", comme le signale la lettre en question, publiée par Le Parisien.

Selon ces professionnels de santé, c'est le gouvernement qui a choisi de dire que les masques "ne servaient à rien en dehors de l'équipement des personnels hospitaliers", car le pays n'en a pas suffisamment. Mais pour eux, leur utilité est double : "Ils évitent à ceux qui sont porteurs du virus (souvent sans le savoir) de le transmettre et évitent à ceux qui ne le sont pas de le récupérer."

Pratiquer des tests massivement

C'est pourquoi via cette lettre, ces personnalités réclament que le gouvernement organise "la production de masques", précise "les conditions à remplir pour assurer leur intérêt" et édicte "des consignes précises pour leur bon usage".

Le document concerne également les tests de détection, qui ne sont pas systématiquement pratiqués. "Il faut tester et isoler les personnes contaminées, quand bien même leur état ne nécessite aucun soin. Cela peut se faire en réquisitionnant des hôtels et des dortoirs de lycées." Pour rappel, l'OMS recommande de pratiquer massivement ces tests.