Coronavirus et confinement : Castaner fustige ceux qui "jouent les héros"

publié le 20/03/2020 à 18:33

Christophe Castaner a fait le point après le dernier conseil de défense concernant la crise du coronavirus qui s'est tenu ce vendredi 20 mars au matin. Le gouvernement a décidé de ne pas durcir les mesures de confinement en vigueur depuis quatre jours, mais a annoncé renforcer les contrôles, notamment dans les gares et aéroports.

Le ministre de l'Intérieur a ensuite fustigé celles et ceux qui ne suivent pas les recommandations sanitaires et qui continuent à profiter du beau temps en détournant les dérogations de confinement. "Ils cherchent à ruser, à faire les malins et se croient héros parce qu'ils ont détourné la règle."

Pour l'heure, la mise en place d'un couvre-feu national n'est pas envisagée mais Christophe Castaner a félicité les initiatives locales des maires, comme la fermeture des voies sur berge à Paris ou le couvre-feu à Nice, invitant sans le dire plus d'élus à faire de même.