Coronavirus : faut-il porter le masque dans les salles de sport ?

publié le 10/06/2021 à 06:32

Les salles de sport rouvrent ce mercredi 9 juin. Après des semaines de confinement, c'est le moment pour de nombreux Français de reprendre le sport, essentiel pour la santé. Dans les salles, plusieurs mesures doivent être mises en place pour limiter le risque de contamination au coronavirus. Parmi elles, la désinfection régulière du matériel, la distanciation physique de 2 mètres, ou encore le port du masque dans les espaces de circulation. En revanche, le masque ne sera pas obligatoire pendant l'effort. Pas même le masque sportif, dont l'obligation avait été envisagée.

"Leur usage est laissé à l'initiative des pratiquants", expliquait le cabinet du ministère des Sports fin mai à RTL.fr.

Sur le port du masque pendant la pratique sportive, les experts sont divisés. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) déconseille son utilisation pendant une activité physique intense. En effet, même si plusieurs études s'accordent pour dire que le port du masque pendant le sport n'est pas dangereux pour une personne en bonne santé, il pourrait exister des risques pour les personnes avec des maladies cardiaques ou respiratoires.

Une sensation gênante, et des performances réduites

"Le port du masque pendant le sport augmente la résistance respiratoire : on ventile plus fort, et avec une fréquence plus importante", détaille Jean-Philippe Santoni, pneumologue membre de la Société du souffle, auprès de RTL.fr. Les performances seront donc forcément un peu moins bonnes, et la sensation sera gênante. "Si on sent une gêne, on peut arrêter l'effort ou enlever un moment le masque", propose Bertrand Dautzenberg, pneumologue et tabacologue. Les deux pneumologues assurent que cette gêne respiratoire n'est en tout cas pas dangereuse pour une personne en bonne santé générale.

L'autre inconvénient du masque pendant le sport, c'est qu'il va s'humidifier avec la transpiration. Dans ce cas, il risque de perdre en partie sa capacité de filtration, et donc ne plus être très utile.

Face à ces inconvénients, les pneumologues s'accordent sur le fait que la meilleure mesure sanitaire pendant le sport est la distanciation physique. Plus on est loin des autres, moins on risque de les contaminer et de se contaminer.

Une manière d'éviter de contaminer les autres

Bertrand Dautzenberg estime néanmoins que porter le masque peut être intéressant pour éviter de projeter de grosses particules contaminées. "Quand on fait du sport, on projette des postillons plus loin qu'en temps normal, donc on est plus contaminateur", explique-t-il. Lui recommande le port d'un masque qui laisse un peu de place devant la bouche, pour qu'il ne se retrouve pas plaqué contre, et éventuellement une petite ouverture vers le haut ou le bas pour faire passer de l'air. Il ne filtrera pas ainsi les plus petites particules, mais évitera de projeter les plus grosses. Le masque sportif, adapté à la pratique sportive et qui dispose de la norme AFNOR, peut ainsi être une solution. "Entre utile et gênant, il faut faire un compromis", estime Bertrand Dautzenberg.

"Porter un masque chirurgical ou en tissu est un geste altruiste, qui protège essentiellement les autres", confirme Jean-Philippe Santoni. Lui insiste surtout sur l'importance de ne pas cracher, et de bien respecter les protocoles sanitaires, pour éviter les contaminations, plutôt que d'inciter au port du masque.

En somme, c'est donc à vous de choisir si vous voulez porter ou non un masque pendant votre pratique sportive, tant que vous le portez dans les espaces de circulation des salles de sport et que vous respectez les autres gestes barrières. Dans le doute, vous pouvez aussi demander conseil à votre médecin.