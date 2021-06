Coronavirus : non la fin du masque n'est pas prévue pour le 3 septembre

publié le 09/06/2021 à 10:51

Non le gouvernement, n’a pas annoncé la date du 3 septembre pour la fin du masque en France. "Bas les masques", "les masques tombent", "les Français n’avancent plus masqués", autant dire que les titres de presse sont prêts pour le jour où officiellement, nous pourrons ne plus porter de masque.

Fin mai, Emmanuel Macron disait en avoir marre du masque et parlait de le porter au moins jusqu’à la fin du mois de juin, Olivier Véran lundi dernier, "on ne demandera pas aux Français de porter le masque à l’extérieur un jour de plus que ce qui sera nécessaire", et sur l’antenne de RTL hier le président du conseil scientifique, Jean François Delfraissy, a expliqué qu’il sera très difficile de garder le masque après le 30 juin.

Voilà où nous en sommes, personne n’évoque la date du 3 septembre. Et pourtant cette date revient dans de très nombreuses intox sur Twitter et notamment Tik Tok, le réseau social des adolescents. Comme l’a remarqué le journal Libération qui a débusqué cette intox, il s’agit de nombreuses vidéos humoristiques se moquant du masque que certains ont pris au sérieux, le second degré une espèce en voie de disparition.



Confusion autour du port du masque

Une véritable confusion entoure le port du masque. Certaines communes l’obligent, d’autres non. Dans le Calvados, on le porte dans certaines communes et plus dans d’autres. À Brest, le port du masque est maintenu, mais pas sur les plages ni dans certaines zones aux abords de routes locales ou départementales.

Dans les Landes, le masque reste obligatoire dans 11 communes, avec des exceptions pour cinq d'entre elles. Tout dépend des préfets locaux. De plus Olivier Véran à expliquer lundi que cet été, concernant le port du masque, il pourrait y avoir des règles différenciées selon les endroits où l’on se rend, bref tout ça est simple et pratique.

Quelques jours avant les différents confinements, chacun y va de sa date. Fin 2020, on annonce une fin de confinement au 12 février, car Disneyland Paris avait publié un communiqué expliquant sa fermeture jusqu’à cette date.

En dehors de la blague, certains diffusent des dates fantaisistes en imaginant être des lanceurs d’alerte. On nous cache quelque chose, moi, je connais la vérité, voilà les vraies dates. Pourquoi le gouvernement et les médias dissimuleraient cette date ? On s’interroge toujours ?