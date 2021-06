Mathieu Menard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

08/06/2021

Bernard Gobitz, vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) Île-de-France, était l'invité de RTL Midi ce mardi 8 juin. Il s'est exprimé sur différents points.

D'abord, sur l'accueil des usagers des lignes de transports. "La crise du Covid-19 a déchargé les rames, mais elle vont se recharger dès demain", lorsque la France entrera dans sa deuxième phase du déconfinement et que le couvre-feu sera fixé à 23h. "Des investissements sont nécessaires pour assurer un transport correct des usagers", estime Bernard Gobitz, mais également pour améliorer les infrastructures : "Le matériel vieillit, il faut le moderniser".

Quid des tarifs pratiqués ? S'il juge que ceux pratiqués en Ile-de-France ne sont pas très élevés, il considère toutefois que les billets de voyage à l'unité sont "onéreux". Pour cette raison, il souhaiterait qu'une mesure soit adoptée, afin de plafonner les tarifs. Sur ce sujet, Audrey Pulvar (PS) a proposé la gratuité des transports en commun en Ile-de-France. Une suggestion qui n'est pas au goût de Bernard Gobitz, qui fustige une fausse bonne idée : "Ce serait une erreur. Nous avons besoin d'investissements, alors que la gratuité entraînerait, à terme, la dégradation des services".

Une initiative pour améliorer la sécurité des voyageurs

Enfin, le vice-président de la FNAUT s'est aussi exprimé au sujet de l'insécurité dans les transports en commun. Cette question se retrouve régulièrement dans le débat public et sera particulièrement présente lors des élections municipales, qui se dérouleront dans 12 jours. Faut-il créer des postes supplémentaires dans la police des transports ? "Dès la fin de l'année, verra le jour un centre de commandement centralisé", dont l'objectif sera de regrouper dans un même lieu "la police qui agit sur les transports", explique Bernard Gobitz, qui estime que ce nouveau système devrait être "mieux géré et plus efficace".