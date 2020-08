Coronavirus : faites-vous "dépister en rentrant de vacances", dit un biologiste

publié le 24/08/2020 à 13:52

Si l'épidémie repart de plus belle, il est très probable que les vacances aient joué un rôle important dans la circulation à la hausse de la Covid-19. "Il est très important d'aller se faire dépister en rentrant", prévient François Blanchecotte, président du Syndicat des biologistes.

Pour plus d'efficacité, le scientifique estime que l'État doit aller au devant de la population, en mettant en place des "centres ambulatoires de prélèvement qui permettent de toucher un nombre plus important de personnes". Il existe déjà des structures de ce type dans les zones touristiques.

"La plupart des laboratoires sont débordés, les centres ambulatoires permettent de relâcher la pression sur ces premiers", ajoute François Blanchecotte. Pour pallier ces difficultés, de plus en plus de pompiers et de secouristes viennent prêter main-forte pour effectuer les prélèvements.