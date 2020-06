Le télétravail "a un effet toxique sur la vie privée", assure un psychiatre

publié le 25/06/2020 à 14:02

Selon un dernier sondage Ifop, 11% des couples mariés souhaiteraient prendre leurs distances, au moins pour quelques temps, à la suite du confinement. Un pourcentage qui n'étonne pas Michel Lejoyeux, chef du service psychiatrie à l'hôpital Bichat à Paris.



"Cela ne me surprend pas car chacun de nous a connu un bouleversement majeur de ses valeurs et de ses émotions. On peut imaginer que certains couples n'ont pas évolué de la même manière, du coup ils se retrouvent plus éloignés depuis le confinement. Le travail à distance a un vrai effet toxique sur la vie personnelle. Symboliquement quand vous arrivez au travail, vous sortez de l'univers privé. Le télétravail vous laisse dans un no man's land entre le travail et la vie privée. Le conseil c'est de sanctuariser les temps conjugaux, il faut programmer les moments intimes", conseille Michel Lejoyeux, chef du service de psychiatrie à l'hôpital Bichat à Paris.

"On retrouve surtout une augmentation de ses propres faiblesses et défauts, l'abus d'alcool par exemple. Il y a une sorte de stigmatisation du non consommateur, même chose pour le tabac ou des maladies dépressives qui n'ont pas pu être soignées. Quand ces pathologies ne sont pas traitées chez l'un ou l'autre, elles vont être des tue-l'amour. Posons-nous des questions de santé un peu simples", recommande le médecin au micro de RTL.