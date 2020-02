Michel Cymes : 5 conseils pour prévenir le mal de dos

publié le 16/02/2020 à 14:16

60 à 80% des Français ont ou auront mal au dos dans leur vie. Le mal de dos représente le deuxième motif de consultation médicale, et la première cause de handicap au travail avant 45 ans. Ce qui est énorme. Voici quelques conseils pour retarder ou lutter contre le mal de dos. Il y a 5 bonnes pratiques à respecter pour se préserver du mal de dos, et ces bonnes pratiques sont évidemment de l’ordre de l’activité physique

1. Adopter les bons gestes

En général, on se fait mal au dos : parce qu’on a mal exécuté un geste, parce qu’on a eu une position inadaptée, ou encore parce qu’on a fait un mouvement brusque. Tout ça crée alors une tension soudaine mais tellement intense qu’on a l’impression qu’on s’est déplacé quelque chose, alors que dans la très grande majorité des cas, on s’est uniquement fait une

Donc, il faut reprendre les bases : on se baisse en pliant les genoux, et non pas le buste en avant jambes tendues, on pousse les objets lourds en répartissant bien les masses. On essaie autant que possible de porter de manière équilibrée, bras tendus, la charge en appui sur le bassin. On se place devant son écran sans écraser ses trapèzes et sans contracter les muscles autour des cervicales.

2. Faire de l'excercice

Un autre facteur de mal de dos, c’est la sédentarité. Comme on passe plus de temps assis que debout, on perd de la masse musculaire en général, et au niveau du dos en particulier. Résultat : la perte de tonicité du dos entraîne un affaiblissement et donc douleur. Pour éviter ça, il faut se lever et marcher au moins une fois par heure. Et puis dès que possible, vous prenez l’escalier au lieu de l’ascenseur, vous faites vos courses à pieds, vous jouez au parc, vous faites le ménage, le jardin, et vous faites vos 5 ou 6.000 pas par jour. C’est parfait pour le dos et aussi pour le cœur.

3. Se renforcer le dos

Pour se re-muscler spécifiquement le dos il faut faire du gainage, la fameuse planche face au sol sur les coudes et sur la pointe des pieds, à coup de 1 mn d’effort et 30 secondes de récup pour commencer. Et puis on peut forcer sur la natation, la marche nordique sportive, la natation, le stretching, la barre au sol ou le yoga qui améliorent la tonicité mais aussi la souplesse…

4. Continuer à bouger

Il faut continuer à bouger, même en cas de douleur ! Alors pas en phase aiguë bien sûr, mais passé la crise, il ne faut pas hésiter à se remettre en mouvement, en douceur, pour maintenir une activité quand bien même on est sujet aux problèmes de dos. Là, je vous conseille quand même d’en parler avec un médecin du sport, il saura vous guider et vous proposer les bonnes choses à faire. Vous pouvez aussi télécharger l’application de l’assurance maladie Activ’dos, toutes les infos y sont très précieuses sur ce sujet.

5. Se déstresser

Le dernier conseil qu’on pourrait donner concerne le stress est de se déstresser. Alors, c’est plus facile à dire qu’à faire, assurément, mais il est possible de réduire notablement les tensions musculaires de votre dos, en favorisant les moments de relaxation : avec de la respiration consciente, du yoga, de la sophrologie, et même de la méditation. C’est qu’en plus, il faut éviter le cercle vicieux, d’avoir mal au dos parce qu’on est stressé, d’être stressé parce qu’on a mal au dos. C’est le serpent qui se mord la queue…