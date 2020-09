Verres de lunettes pour soigner la myopie : comment ça marche

publié le 06/09/2020 à 11:21

C'est une révolution à venir dans le traitement de la myopie. Lors du congrès de la Société français d'ophtalmologie, un nouveau verre de lunette a été présenté. C'est la société Hoya vision qui a réalisé cette invention, déjà portée par plusieurs enfants. Il ne corrige pas seulement la pathologie : il la soigne.

"Quand l'enfant grandit, l’œil grandit, et donc sa myopie s'aggrave, inexorablement, a expliqué Dominique Bremond-Gignac, cheffe du service ophtalmologie de l'hôpital Necker, sur RTL. Ce qu'on va essayer de faire avec ce verre, c'est de diminuer cette augmentation de myopie, en freinant cette myopie le plus possible, pour qu'elle évolue le moins possible."

"Cela se présente comme un verre normal, précise Dominique Bremond-Gignac. En revanche, il y a un système défocalisant. C'est un réduisant cette défocalisation que l’œil grandira moins, donc sera moins myope. Je pense vraiment que c'est très utile, c'est une vraie innovation. C'est très facile pour les enfants de les porter."