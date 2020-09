Télétravail : Cymes explique comment être efficace sans se laisser déborder

publié le 06/09/2020 à 10:58

Avec l'évolution de la situation sanitaire, notre quotidien change et les salariés doivent souvent intégrer une nouvelle façon de travailler : à la maison. Un jour par semaine, deux, voire plus, de nombreuses entreprises continuent d'opter pour le télétravail.

À la maison, c'est au salarié qu'il revient d'organiser son temps de travail. Voici quelques clefs pour ne pas se laisser déborder et éviter le mélange des genres. D'abord, se caler sur les mêmes horaires que ceux de l'entreprise et se préparer comme si l'on allait au bureau. En clair, être lavé et habillé à 9 heures plutôt que de travailler en pyjama dans le canapé.

L'installation d'un poste de travail confortable est essentielle. Les pieds doivent toucher le sol, et l'écran doit être à hauteur des yeux. Petit astuce pour ceux qui ont mal au dos, s'installer sur un ballon de pilates plutôt que sur une chaise.

Il ne faut surtout pas non plus perdre le contact avec son équipe de collègues, que cela passe par des e-mails, des visioconférences ou des coups de fil. L'idéal est de s'installer dans un endroit calme, une pièce isolée. Et bien penser à déconnecter à la fin de la journée.