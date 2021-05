Coronavirus et été 2021 : un retour à la normale ou une 4e vague ?

publié le 25/05/2021 à 13:42

Le déconfinement se poursuit, le nombre de cas quotidien continue à baisser et la vaccination avance ... Après un an et demi de crise sanitaire, l'été 2021 permettra-t-il enfin de tourner la page de la Covid-19 ?

Depuis plusieurs jours, des voix de plus en plus optimistes se font entendre. "L’accélération de la décrue et de la vaccination nous place dans des conditions plus favorables pour l’été", assure l'Institut Pasteur dans sa dernière mise à jour, réalisée le 22 mai, des possibles scénarios de l'épidémie. Si la baisse du nombre de cas et se poursuit et la vaccination avance au même rythme, explique l'Institut, "on ne s’attend pas à observer cet été de reprise importante de l’épidémie".

Au micro de BFMTV, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre de l'Institut Pasteur, assurait déjà le vendredi 21 mai, que l'été serait "plus tranquille" si la France passait sous la barre des 5.000 cas quotidien d'ici le 15 juin. La courbe est descendante depuis la mi-avril, où plus de 40.000 cas avaient été détectés. Un peu moins de 20.000 contaminations ont été recensées le 19 mai.

Un appel à la prudence

L'optimisme ne fait pas l'unanimité. La quatrième vague "va arriver", affirmait Lila Bouadma, réanimatrice à l’hôpital Bichat et membre du Conseil scientifique, au micro de FranceInfo le 11 mai. Elle regrettait que la décision de commencer les réouvertures ne soient pas "liée à des critères sanitaires strictes". Dans un avis publié le 6 mai, ce conseil appelait à un déconfinement "prudent et maîtrisé" et parlait "d’une possible 4ème vague, qui serait induite par une sortie précipitée".

Le déconfinement se poursuit malgré cela comme prévu. Les terrasses sont rouvertes et le couvre-feu repoussé à 21h depuis le 19 mai. Prochaine étape : un assouplissement du télétravail, une réouverture des cafés et restaurants et des salles de sport et un couvre-feu à 23h, prévus le 9 juin.