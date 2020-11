Confinement : un "cercle de contrôle" pour ceux qui en ont marre

publié le 28/11/2020 à 11:32

Vous en avez marre du confinement ? Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, vous propose une solution, samedi 28 novembre. "J'ai rencontré de loin Marie-Caroline Peponnet, fondatrice de Yoga 4 kids, professeure de yoga à domicile et à l'école. Elle a remarqué que depuis le début du deuxième confinement, un élève sur deux à des tics nerveux qui traduisent leur inquiétude de ne pas pouvoir contrôler ce qu'ils voudraient".

*Elle s'est demandée comment elle pourrait les aider. Elle n'a pas trouvé de formule magique mais une technique qui apporte beaucoup de sérénité, qui s'appelle le cercle de contrôle. Et ce n'est pas que pour les enfants. Ce que vous allez faire, c'est dessiner un cercle et inscrire dedans ce que vous pouvez contrôler, par exemple ce que vous mangez, ce que vous dites, votre respiration , vos émotions. Puis à l'extérieur vous allez écrire tout ce que vous ne pouvez pas contrôler : les annonces du gouvernement, la météo, les humeurs des uns et des autres".

"Vous allez prendre beaucoup de recul (...) être plus doux avec vous-même (...), vous sentir plus léger en acceptant les choses telles qu'elles sont. Ce que vous pouvez faire en plus c'est recopier en dessous du cercle cette citation de Marc Aurèle : 'Que la force me doit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre'".