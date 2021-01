Coronavirus : comment préserver au mieux sa santé mentale ?

publié le 15/01/2021 à 10:46

En mars prochain, cela fera un an que la France vit au rythme des confinements, du couvre-feu et des différentes mesures adoptées pour réduire l'influence de la Covid-19 dans le pays. Une période difficile à vivre pour beaucoup de Français.

"Ce n'est pas évident parce que ce sont des situations qui forcent nos capacités d'adaptation, qui sont mises à rude épreuve depuis maintenant un an. Certaines personnes peuvent avoir l'impression de ne pas du tout avoir la maîtrise des choses et d'être soumises aux aléas des annonces gouvernementales", rappelle le docteur Florian Ferreri.

Le psychiatre souligne "une fragilisation de certaines personnes et une augmentation du nombre de manifestations anxieuses, dépressives voire de stress post-traumatique" depuis le début de la crise sanitaire. Ces maux peuvent toucher n'importe qui.

"Les personnes qui souffrent déjà de pathologies psychiatriques sont clairement plus vulnérables à une majoration de leurs symptômes mais des personnes qui se pensaient très résistantes ont perdu un certain nombre de repères et se trouvent parfois en grande difficulté", note Florian Ferreri.

Des gestes simples

Les répercussions du confinement et du couvre-feu sur notre santé mentale peuvent toutefois être diminuées grâce à l'adoption de réflexes et de gestes plutôt simples. L'essentiel est de "réussir à se recentrer sur soi sans s'isoler", explique le praticien. Cela passe notamment par le fait de "limiter l'exposition aux mauvaises nouvelles, prendre soin de soi. Ca paraît un peu simple en le disant comme ça, mais c'est fort utile de maîtriser son agenda", assure Florian Ferreri.

Dans l'idéal, il faut "s'astreindre à certains rituels qui nous font du bien. Notamment si on est en télétravail, de continuer de se préparer et de s'habiller comme si on allait rencontrer d'autres personnes".

Le psychiatre suggère par ailleurs de "préparer éventuellement des voyages. C'est compliqué mais se mettre dans une position où il y a des possibilités, des perspectives, c'est quelque chose de fort intéressant", conclut-il.