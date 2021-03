publié le 17/03/2021 à 08:10

Ce jeudi matin se tient le Conseil de défense, dans lequel Emmanuel Macron doit trancher concernant la situation en Île-de-France. "Le moment est venu pour prendre des dispositions en région parisienne", avait pour sa part déclaré le Premier ministre Jean Castex, mardi 16 mars.

Pour le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch, le moment est venu "parce que effectivement le virus n'est pas sous contrôle, parce que le taux d'incidence est supérieur à 400, parce qu'il y a autant de malades en réanimation aujourd'hui qu'il y en avait au pic de la deuxième vague, quand ça commençait à redescendre", alerte-t-il.

"Le moment est venu parce que ça ne commence pas du tout à descendre, on est plutôt dans une phase d'accélération, et le moment est venu pour permettre à l'ensemble des franciliens d'avoir accès aux soins et de se soigner", a poursuivi le directeur général de l'AP-HP avant d'ajouter "chaque jour on fait plus de place" en réanimation.

"En période de calme, on a besoin en général de 1.000 places en réanimation pour toutes les maladies, là pour une seule maladie, il y a plus de patients que l'ensemble des places habituelles", souligne-t-il. "Si je me projette dans quinze jours (...), on aura entre 1.700 et 2.100 patients à la fin du mois, et si je mets une semaine de plus, au 6 avril, là on passe entre 2.000 et 2.800 patients en réanimation, c'est exactement la chose qu'on a eue du mal à prendre en charge il y a un an, début avril de l'année dernière", rappelle Martin Hirsch.