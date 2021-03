publié le 05/03/2021 à 19:17

La vaccination est la priorité du gouvernement pour contrer la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 87.000 victimes en France. 135.000 doses de vaccins anti-Covid ont été allouées aux 23 départements prioritaires, placés sous surveillance renforcée. Martin Hirsch, directeur général des Hôpitaux de Paris (AP-HP), s'est montré optimiste sur la progression de la vaccination, tout en rappelant que celle-ci relève d'une responsabilité individuelle.

Le consentement des soignants a fait débat ces dernières semaines, certains se montrant "réticents". À ce propos, Martin Hirsch rappelle qu'"on ne vaccine pas pour faire plaisir au gouvernement" : "On se vaccine contre le coronavirus pour se protéger et protéger ses proches", rappelle-t-il. Il souligne qu'il ne s'agit pas d'une "opération politique" : "C'est une opération de santé publique". "Nous essayons de convaincre les soignants le plus possible" et "je comprendrais que la vaccination devienne obligatoire", comme l'a proposé Emmanuel Macron.

Le directeur général des Hôpitaux de Paris indique par ailleurs que ses équipes administreront "14.000 doses du vaccin AstraZeneca d'ici dimanche soir". Une campagne qui s'adresse en priorité aux professionnels de santé et aux personnes âgées de plus de 50 ans présentant des facteurs de risque.

D'après Martin Hirsch, la vaccination porte d'ores et déjà ses fruits, notamment chez les professionnels médicaux de plus de 50 ans, "ceux qui sont le plus vaccinés". "Depuis trois semaines, on constate une baisse très sensible des contaminations", se réjouit-il.