publié le 12/03/2021 à 06:38

Trois régions concentrent ce matin les inquiétudes du gouvernement. Il s'agit des Hauts-de-France, de PACA et surtout de l'Ile-de- France où la situation sanitaire reste extrêmement tendue et s'est même aggravée ces derniers jours avec ces chiffres fournis hier soir par le ministre et qui permettent de mesurer l'ampleur de la vague que doit gérer actuellement la région parisienne.

Des dizaines, voire des centaines de transferts seront en effet organisés dans les jours à venir a précisé hier soir Olivier Véran. Au niveau national, on compte désormais près de 4.000 français en réanimation et 265 décès à l'hôpital en 24h.

Les services de réanimation sont pratiquement pleins. 94% des lits de réanimation disponibles sont désormais occupés par des malades du Covid. Toutes les douze minutes, un malade arrive en Île-de-France. Ils sont aujourd'hui 1.080 patients, nous sommes presque au niveau le plus haut de la deuxième vague, le 13 novembre dernier.

Au rythme actuel, a dit le ministre de la Santé, il y aura 1.500 malades en réanimation dans 15 jours. On atteindra un seuil critique, puisque les déprogrammations d'opération annoncées récemment moins urgentes devaient permettre de libérer 500 lits, donc dans 2 semaines, ils seront tous occupés... Voilà pourquoi le ministre a parlé de transferts de malades vers d'autres régions et de déprogrammations plus importantes encore dans les semaines qui viennent.

