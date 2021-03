Coronavirus en France : 300 morts à l'hôpital, hausse des cas en réanimation

et AFP

publié le 02/03/2021 à 22:35

D'après les données de Santé public France, publiées mardi 2 mars, 25.263 malades du coronavirus sont hospitalisés, soit 1.705 personnes de plus que la veille. Près de 3.600 personnes infectées par le Covid-19 étaient soignées en réanimation, un chiffre en légère hausse par rapport à lundi.

3.586 personnes sont prises en charge dans ces services qui accueillent les cas les plus graves de la maladie, contre 3.544 la veille. 366 d'entre elles ont été admises pendant les 24 dernières heures. À noter que le niveau d'occupation est similaire à celui observé début décembre, à la sortie de la deuxième vague épidémique du coronavirus.

En une seule journée, on recense 301 victimes de la pandémie de Covid-19 à l'hôpital, après 379 lundi, le chiffre le plus haut comptabilisé depuis sept jours. Au total, 87.246 personnes malades sont décédées depuis le début de l'épidémie (Ehpad et centres hospitaliers).

En ce qui concerne le dépistage, les autorités ont identifié mardi 22.857 cas positifs. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de tests positifs sur l'ensemble des tests, était à 7,3% comme la veille. Il s'élevait à 6% à la mi-février. La campagne de vaccination se poursuit : 3.036.605 personnes ont reçu au moins une injection lundi, d'après l'agence sanitaire.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie, 20 départements, où les cas de contamination flambent, ont été placés sous surveillance renforcée. Mercredi, un nouveau Conseil de défense se réunira : le gouvernement pourrait trancher pour de nouvelles restrictions sanitaires, comme un confinement le week-end.