publié le 02/03/2021 à 20:51

Un restaurateur de l'Essonne a été convoqué, ce mardi 2 mars, devant le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes pour "mise en danger de la vie d’autrui", rapporte RMC. Stéphane, qui avait convié dans son établissement "des habitués", risque la fermeture administrative alors que de nombreux lieux publics sont encore fermés en raison de la crise du coronavirus.

Les faits se sont déroulés le 29 janvier dernier : ce gérant avait invité une vingtaine de personnes pour partager un déjeuner dans son restaurant, situé dans le village d'Auvernaux, explique Sud Ouest. Or, la petite commune compte 400 habitants et un seul et unique commerce : l'établissement de Stéphane.

L'évènement a rapidement fait le tour de ce petit village, situé au sud-est de Paris, non loin de Melun : un voisin a alors décidé de faire un signalement auprès des forces de l'ordre. "J'ai empêché les gendarmes d'entrer dans la salle et en attendant qu'ils appellent des renforts, je me suis permis d'ouvrir la fenêtre pour faire sortir les clients", explique le restaurateur à RMC.

Si les invités ont eu le temps de "s'échapper" avant l'arrivée des renforts, le gérant risque gros. Déjà verbalisé une fois, "il encourt désormais la fermeture administrative de son établissement" et ses aides pourraient être supprimées. Pour rappel, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé début février la suspension de l'accès au fonds de solidarité aux restaurants clandestins.