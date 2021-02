publié le 18/02/2021 à 08:30

On commence avec ce couac dans la vaccination en Seine-Saint-Denis. Les rendez-vous proposés par les plateformes sont squattés par les populations aisées, à l'aise avec le numérique, bref, les Parisiens. Conséquence : il n'y a plus de place pour les locaux ou les personnes âgées. "J'ai presque l'impression qu'ils nous volent nos vaccins", voilà ce qu'on dit sur place.

Fée, est venue de Paris avec son père, et tente de se justifier tant bien que mal. "Pourquoi ? Parce qu'on a de grandes difficultés à trouver des rendez-vous sur Paris, notamment à proximité de leur domicile et donc on n'a pas eu d'autre choix que de prendre sur Doctolib, très vite. On n'a pas le choix et on fait le maximum pour nos parents. Évidemment c'est regrettable pour les habitants de la Courneuve, de Pantin et des villes aux alentours, mais on a les disponibilités et on saute dessus", se justifie la jeune femme.

Cette situation provoque une fronde des élus de Seine-Saint-Denis. Pour la vaccination, ils boycottent Doctolib et créent leurs propres listes d'attente. "On a pris la décision de limiter fortement les inscriptions sur Doctolib où on est dans une démarche 'premier arrivé, premier servi'", regrette Gilles Poux, le maire de La Courneuve. "Ceux qui possèdent le plus les outils informatiques, ça s'appelle notamment la fracture numérique. Une incapacité, si on laissait les choses continuer comme ça, a accéder aux vaccins alors qu'il était à leur porte", déplore l'élu.

