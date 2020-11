Coronavirus : qui sont les coursiers de laboratoire, mis à rude épreuve ?

publié le 06/11/2020 à 11:54

Alors que les tests se multiplient, la France en réalise plus de 2 millions par semaine, les coursiers de laboratoire sont mis rude épreuve. Pourtant, leur voix est rarement entendue. Ce sont eux qui, une fois le prélèvement effectué, transportent les échantillons. Cadence infernale, salaire minimal, exposition au risque de contamination, le quotidien des coursiers de laboratoire est loin d'être évident depuis le début de la crise.

Dans son camion, Adam dispose de plusieurs centaines de tests Covid qu'il transporte à longueur de journée. "En avril-mai, on se baladait avec des sacs-poubelles de Covid, j'en avais jusqu'à 400", explique-t-il au micro de RTL.

Au contact avec des personnels à risque, notamment dans les Ehpad, Adam a contracté le coronavirus cet été. Il est payé au Smic, moins de 1.200 euros par mois, et n'a fait l'objet d'aucune augmentation ces dernières semaines malgré la manne financière que ces millions de tests représentent pour son employeur.



Plus de pression, pas d'augmentation

"On sent une pression, on nous dit de faire vite, et c'est comme ça toute la journée", explique Adam qui regrette de n'avoir pas été augmenté quand dans le même temps secrétaires et techniciens de son employeur ont bénéficié d'une revalorisation.

Les coursiers de laboratoires sont au bout du rouleau alors que la politique française de tests risque bien de se poursuivre et d'augmenter en intensité.