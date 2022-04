La perte de goût et d'odorat peut être handicapante à vivre. Surtout quand elle s'étire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. "10 à 20% des patients consultent pour une perte de l'odorat et du goût car ils ne retrouvent pas ce sens spontanément", constate même l'ORL de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, Emmanuelle Albert, interrogée par 20 minutes.

Ludivine Hubert, DRH de Cepasco, une société provençale spécialisée dans le commerce des épices, s'est retrouvée parmi ces 10-20% de patients anosmiques traités par Emmanuelle Albert. C'est lors d'une consultation que la docteure a identifié l'effet "Madelaine de Proust" des épices. Ça tombe bien, c'est le cœur de métier de sa patiente. Les deux femmes se sont donc naturellement mises à étudier la question ensemble.

"Les épices sont des odeurs familières très évocatrices, qu'on relie facilement aux émotions", explique Emmanuelle Albert. Un ingrédient parfait pour recréer le chemin neuronal olfactif endommagé par la maladie.

L'odorat, une mémoire ancienne

Fortes de ce constat, les deux femmes ont donc décidé de développer un coffret de rééducation olfactive. Les bénéfices sont directement reversées à l'AP-HM. Dans la boîte : du thym, du fenouil, du clou de girofle, du curry et de la vanille. L'ancien malade n'a plus qu'à humer et manger les épices pour exercer son cerveau à recouvrer ces plaisirs perdus.

Pour que la thérapie fonctionne, il est également recommandé de faire de la rééducation orthophonique. Les deux couplées, "nous obtenons de très bons résultats", assure Emmanuelle Albert : "L'odorat est la plus ancienne mémoire et celle qui dure le plus longtemps".