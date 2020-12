publié le 14/12/2020 à 08:39

La perte du gout et de l'odorat sont désormais des symptômes connus de la Covid-19. Si la plupart des malades retrouvent rapidement leurs facultés, pour d'autres, cela prend plusieurs mois. Certains développent aussi une parosmie, et commencent donc à sentir des odeurs épouvantables.

Marie Grorod, originaire de Morzine (Haute-Savoie), est tombée malade au mois de mars. Neuf mois plus tard, son odorat n'est toujours pas revenu à la normale. "Je suis restée six mois sans le goût et l'odorat. Je retrouve, à peu près, le goût depuis trois mois", explique-t-elle.

C'est une autre séquelle qui s'avère être plus surprenante. Parfums, champignons, bergamotes, "des choses, précises ou non, sentent tout d'un coup les hydrocarbures", explique cette patiente guérie de la Covid-19.

"Mes odeurs personnelles sont déformées. Je peux d'un coup avoir l'impression de sentir le poireau, les oignons… Au quotidien, c'est insupportable", déplore-t-elle. Impossible désormais pour elle de porter du parfum ou du déodorant, une interdiction que Marie Grorod a dû étendre à son entourage proche.

Par des recherches internet, la haute-savoyarde s'est aperçue qu'elle n'était pas la seule à subir ces séquelles. Des inconforts qui peuvent dans certains scénarios s'avérer dangereux : "je ne peux plus savoir si un produit est encore bon, s'il y a un feu. Je suis aujourd'hui incapable d'être autonome".