et Marie-Pierre Haddad

publié le 13/09/2020 à 16:18

Renaud Muselier, le président Les Républicains de la région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a réclamé de "fermer les plages et les parcs à 20H" et "d'interdire les fêtes de mariage" à Marseille et dans sa région, face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19.

"On va voir ce que le préfet va proposer au Premier ministre. C'est ma proposition auprès du préfet. Je pense que ce sont des mesures strictes, fermes, mais de bon sens", a-t-il jugé dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 13 septembre.

"On doit s'habituer à vivre avec cette maladie", a indiqué Renaud Muselier qui constate que "le virus mute". "Il est moins agressif", ajoute-t-il en soulignant que désormais "la période de confinement de quatorze jours est passée à sept jours". Soutien du professeur Didier Raoult, le président LR de la région Paca souligne qu'il a "beaucoup de qualités". "Comme tous les génies, il a des difficultés de compréhension des uns ou des autres par rapport à ses propos", a-t-il indiqué.