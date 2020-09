publié le 13/09/2020 à 13:01

Marseille et sa région prennent de nouvelles dispositions. À l'issue du Conseil de défense, vendredi, Jean Castex avait donné le week-end aux autorités des environs de Marseille, de Bordeaux et de Guadeloupe pour lui présenter des mesures spécifiques afin de lutter contre le virus, qui circule particulièrement dans ces trois zones.

Invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, annonce toute une série de nouvelles propositions faites au préfet et au Premier ministre, qu'il félicite pour sa démarche et son "acte de confiance" envers les régions.

"Nous n'acceptons pas le reconfinement, annonce d'emblée Renaud Muselier qui estime qu'une telle mesure est impossible à mettre en place et à faire respecter au niveau local. "Cela aurait été un désastre économique et un aveu d'incapacité à punir seulement les mauvais élèves", ajoute-t-il.

Faire respecter la distanciation dans les bars

Pour stopper la circulation du virus, le président de la région PACA cible notamment ce qu'il appelle : le "Covid de la nuit". Cela désigne la circulation du virus dans les bars, plages, parcs et restaurants."Sur le Covid de la nuit, certains ne respectent rien, considère-t-il. Il y a la nécessité de faire appliquer les règles de distanciation avec une fermeture administrative d'un mois pour ceux qui ne les respectent pas."

Renaud Muselier annonce également sur RTL la mise en place d'un registre dans les bars et restaurants sur lequels les clients renseignent nom et numéro de téléphone afin d'être contactés en cas de personnes positives dans l'établissement.

Il faut fermer les plages et les parcs à partir de 20 heures Renaud Muselier, invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro Partager la citation





"Il faut fermer les plages et les parcs à partir de 20 heures", ajoute-t-il, évoquant également l'interdiction des fêtes de mariage et la limitation du nombre de participants aux enterrements. "C'est ma proposition auprès du préfet."

Pour faire respecter cette mesure et faire respecter plus efficacement le port du masque, Renaud Muselier demande une plus grande collaboration entre police nationale et police municipale. "Il faut faire en sorte, ajoute-t-il, qu'il y ait des renforts de police nationale, avec 250 policiers en plus". Une police qui sera "celle du respect de la réglementation française pour punir les mauvais élèves".

"La région va fournir aux entreprises 30.000 tests sanguins Renaud Muselier, invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro Partager la citation





La région PACA qui, selon son président, dispose des moyens techniques suffisants, va également déployer un vaste plan de tests dans de nombreuses entreprises d'une zone industrielle. "La région va fournir aux entreprises 30.000 tests sanguins qui donnent un résultat en 20 à 30 minutes".



Renaud Muselier annonce également sa volonté de "rendre obligatoire le vaccin contre la grippe pour les soignants" afin d'éviter la double peine de la lutte contre deux virus.