JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Crédit Image : JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Crédit Média : Lionel Gendron | Durée : 01:09 | Date : 16/11/2020

Coronavirus : en quoi les vaccins de Moderna et Pfizer sont-ils différents ?

et AFP

publié le 16/11/2020 à 19:03

Moderna va-t-il damer le pion à Pfizer/BioNTech dans la course aux vaccins ? Après une annonce déjà prometteuse la semaine dernière, c'est au tour de la société de biotechnologie américaine Moderna d'assurer lundi que son vaccin est efficace à 94,5%.

Une bonne nouvelle supplémentaire, qui ouvre des perspectives optimistes quant à une sortie de crise sanitaire à plus ou moins long terme, mais qui présente aussi des avantages cliniques indéniables. Car, si ces deux solutions ont beau ne pas être si différentes, Moderna compte tout de même un coup d'avance.

Pour rappel, les vaccins conventionnels peuvent être faits de virus inactivés (polio, grippe), atténués (rougeole, fièvre jaune), ou tout simplement de protéines appelées antigènes (hépatite B). Mais dans le cas de Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech, ainsi que de Moderna, on injecte dans l'organisme des brins d'instructions génétiques appelées ARN messager, c'est-à-dire la molécule qui dit à nos cellules ce qu'il faut fabriquer.

L'avantage est qu'avec cette méthode, il est inutile de cultiver un pathogène en laboratoire, c'est l'organisme qui fait le travail. C'est pour cette raison que ces vaccins sont plus rapides à mettre au point. L'inconvénient: le vaccin, enveloppé d'une capsule protectrice de lipide, doit être stocké à très basse température, car l'ARN est fragile.

Moderna vs Pfizer

Et c'est sur ce dernier point que Moderna se démarque de Pfizer. Ce dernier nécessite -70°C, une température bien plus basse que les congélateurs standards, et qui a forcé le groupe à développer des containers spécifiques, remplis de glace sèche, pour expédier les doses.

Alors que celui de Moderna est conservé à -20°C, ce qui nécessitera le maintien de la chaîne du froid de l'usine jusqu'aux pharmacies. Ensuite, ce vaccin, qui se fait en deux injections séparées de quatre semaines, pourra être stocké décongelé dans un réfrigérateur (2 à 8°C) pendant 30 jours. On ignore encore la durée de la protection conférée par le vaccin, ce que seul le temps révélera.



Fort de ces bons résultats, Moderna prévoit de demander une autorisation de mise sur le marché "dans les prochaines semaines" aux Etats-Unis. Si le vaccin était approuvé par l'Agence américaine des médicaments (FDA), la rapidité de développement serait une prouesse scientifique, moins d'un an après la sortie probable du virus de Chine.