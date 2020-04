publié le 20/04/2020 à 16:31

Alors que la France s'emploie à augmenter sa capacité à tester les personnes présentant des symptômes de Covid-19, afin d'être en mesure de dépister 500.000 par semaine lors du déconfinement, le laboratoire Sanofi pourrait bientôt proposer un test à faire chez soi, directement sur son smartphone.

Le géant pharmaceutique a annoncé dans un communiqué publié le 16 avril qu'il s'était associé à la startup californienne Luminostics, spécialisée dans les tests et l'accès aux soins de santé, pour mettre au point un autotest de dépistage du nouveau coronavirus d'ici la fin de l'année.

Cette plateforme de diagnostic doit permettre à chacun de savoir en quelques minutes s'il est contaminé par le Covid-19 sans avoir besoin de se rendre à l'hôpital. Elle se compose d'une application pour iPhone et Android, pour indiquer la marche à suivre et analyser les résultats, et d'un adaptateur réutilisable peu coûteux à connecter au smartphone.

Cet objet connecté utilise l'optique du téléphone pour analyser les échantillons respiratoires (des prélèvements de salive ou des sécrétions nasales) via un signal chimioluminescent. Cette technologie brevetée par Luminostics promet de pouvoir détecter la présence de virus, bactéries, protéines ou hormones en moins de trente minutes.

Ce test ne nécessitera pas l'intervention d'un professionnel de santé ni d'un laboratoire d'analyse biologique, promet Sanofi. Les deux entreprises espèrent mettre leur solution sur le marché en accès libre d'ici la fin d'année si elles obtiennent des autorisations réglementaires applicables. L'application devra notamment se conformer au cadre réglementaire en vigueur sur le traitement des données de santé. Contacté par RTL.fr, Sanofi n'a pas encore donnée suite à nos sollicitations.