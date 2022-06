Coronavirus : ces 15 départements où le taux d'incidence dépasse les 600

Le rebond épidémique se confirme de jour en jour en cette fin de mois de juin. Vendredi 24 juin, 79.262 cas confirmés de Covid-19 ont été détectés en France, indique Santé Publique France. Le taux d'incidence augmente lui aussi. À l'échelle nationale, il atteint les 649,1 cas pour 100.000 habitants le 23 juin, soit une hausse de 47,6% en sept jours.

Au 24 juin, 15 départements enregistraient un taux d'incidence supérieur à 600 cas pour 100.000 habitants, indique le site CovidTracker. Toujours loin devant, le taux d'incidence de la Martinique est encore extrêmement haut à 1.715. Puis, c'est la capitale qui a le deuxième taux d'incidence le plus haut avec 930. Trois départements d'Ile-de-France dépassent également la barre des 700 : les Hauts-de-Seine avec 883, le Val-de-Marne avec 768 et les Yvelines avec 743. Suivent la Haute-Garonne (692), l'Essonne (678), la Corrèze (677), la Seine-et-Marne (676), le Val d'Oise (658), l'Hérault (649), la Guadeloupe (636), la Loire-Atlantique (623) et le Lot (601).

Cette recrudescence des contaminations portée par les sous-variants d'omicron BA.4 et BA.5 alerte les autorités sanitaires. Certains professionnels de santé appellent à un retour du port du masque obligatoire dans les transports tandis que jeudi 23 juin, selon les informations de RTL, le gouvernement a reçu un nouvel avis du conseil scientifique qui explique que les mesures de protection en France sont devenues trop faibles

