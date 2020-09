Vaccin contre la grippe : le Pr. Delfraissy appelle à "un mouvement citoyen"

publié le 10/09/2020 à 09:57

L'épidémie de coronavirus bat son plein alors que la saison de la grippe pointe le bout de son nez. Si aucun vaccin n'est pour le moment disponible contre la Covid-19, il est toujours possible de se faire vacciner contre la grippe.

Le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, ne compte pas d'ailleurs pas changer ses habitudes à ce sujet. "Je me vaccinerai contre la grippe, comme je le fais chaque année", exprime-t-il au micro de RTL.

"La vaccination anti-grippale est une bonne vaccination, elle n'est pas parfaite mais elle permet chez les sujets les plus fragiles d'être protégés". Et cette année, encore plus que les autres avec la crise sanitaire actuelle, la vaccination va jouer un rôle important, "c'est un mouvement citoyen cette année d'essayer d'optimiser, d'augmenter le pourcentage de Français qui seront vaccinés contre la grippe".