Coronavirus : à Rouen, des infirmières se débrouillent avec les moyens du bord

publié le 31/03/2020 à 20:11

Alors que de nombreux personnels soignants manquent cruellement de masques, de respirateurs ou de tests contre le coronavirus, ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron a choisi de se déplacer à Angers, chez le plus gros producteur de masques en France, dans la matinée de ce mardi 31 mars.

Pour les infirmières libérales, ce produit devient de plus en plus inaccessible et beaucoup d'entre elles sont contraintes à devoir se débrouiller avec leurs moyens. C'est le cas à Rouen, en Normandie, où certaines empruntent des blouses à des agriculteurs et utilisent des lunettes de bricolage trouvées au fond de leur cave.

Dans leur quartier de Rouen, Nathalie et ses collègues ont entamé une véritable quête auprès des artisans locaux : "Certaines connaissent des carrossiers et ont récupéré des combinaisons de peintre. On a une collègue qui a commandé des tabliers de cuisine et des couturières se sont mis à nous fabriquer des masques en tissu".

Malheureusement pour elles, les carences vont s'accentuer, puisque les infirmiers sont chargés d'aller prélever les patients pour les tests au Covid-19 et qu'à chaque visite, une tenue à usage unique est recommandée. Pour y remédier, les infirmiers proposent d'installer des prélèvements en "drive", où les patients restent dans leur voiture, afin d'économiser "du temps, des bras et du matériel".