Coronavirus : à quoi va servir l’enquête de l'OMS à Wuhan ?

Une équipe de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est sortie ce jeudi 28 janvier de quarantaine en Chine. Objectif : mener des investigations à Wuhan sur le terrain sur les origines de la pandémie de Covid-19.

La visite est ultra-sensible pour le régime chinois, soucieux d'écarter toute responsabilité dans l'épidémie. De leur côté, les États-Unis réclament une enquête "claire et poussée", précisent qu'ils comptent "évaluer la crédibilité du rapport d'enquête une fois terminé". Des déclarations mal reçues par Pékin, qui a rejeté "une ingérence politique", et accuse Washington de chercher à politiser les investigations.

À Wuhan, les experts de l'OMS vont pouvoir participer à des séminaires et effectuer des visites de terrain, a précisé le ministère des Affaires étrangères. Leur but est de trancher sur les raisons du déclenchement de la pandémie. Leur programme n'est néanmoins pas connu, et certains spécialistes redoutent que peu de traces de l'origine du virus restent à découvrir.

"Toutes les hypothèses sont sur la table"

En effet, les experts du gouvernement chinois avaient dans un premier temps expliqué que l'épidémie était apparue dans un marché de Wuhan, où étaient vendus vivants des animaux sauvages. Selon cette première hypothèse, le virus aurait ainsi été transmis de la chauve-souris à une autre espèce animale avant de se communiquer à l'homme.

Mais de nombreux Chinois semblent aujourd'hui être convaincus que la pandémie est en fait d'origine américaine. Les médias chinois ont soutenu que le virus aurait pu être importé en Chine, notamment via de la viande congelée. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a lui-même suggéré sans preuve l'an dernier que le virus aurait pu être introduit à Wuhan fin 2019 par des soldats américains venus participer à une compétition sportive.

D'autres théories, nombreuses, ont également circulé sur l'origine du virus. L'une d'elles soutient que le virus aurait pu se transmettre, de façon accidentelle ou pas, depuis le laboratoire de virologie de Wuhan, où étaient fabriqués expérimentalement des coronavirus. Le laboratoire comme le gouvernement chinois ont fermement démenti cette hypothèse, évoquée notamment par l'ancien président américain Donald Trump.

"Toutes les hypothèses sont sur la table. Il est clairement trop tôt pour parvenir à une conclusion sur l'endroit où est né ce virus, que ce soit en Chine ou hors de Chine", a déclaré la semaine dernière à Genève le directeur chargé des questions d'urgence sanitaire à l'OMS, Michael Ryan.