Coronavirus à Quiberon : 19 cas chez des jeunes, les plages fermées la nuit

publié le 26/07/2020 à 21:36

Dimanche 26 juillet, le nombre de cas positifs au coronavirus est passé de 13 à 19 dans la ville côtière et touristique de Quiberon, dans le Morbihan, en Bretagne. Toutes les contaminations concernent des jeunes âgés de 18 à 25 ans.

La commune de Quiberon a annoncé fermer ses plages et ses parcs la nuit, entre 21h à 7h, comme le rapporte Ouest-France. Ce sont dans ces lieux que les jeunes vacanciers se réunissent pour faire la fête, parfois à plus de dix, selon Gildas Quendo, le premier adjoint de Quiberon. Pour lui, "tous les saisonniers et les gens qui ont une vie nocturne doivent venir se faire tester".

Une campagne de dépistage a été lancée à Quiberon avec la mise en place d'un drive test suite au premier cas détecté il y a une semaine, dimanche 19 juillet. Il est possible de se présenter au drive test sans ordonnance. Dans la journée de samedi 25 juillet, 260 personnes ont été testées, et les résultats devraient être connus ce dimanche, en fin de journée.