Coronavirus : à quand les premiers concerts test en France ?

publié le 02/04/2021 à 13:01

Un concert avec 5.000 personnes s’est déroulé à Barcelone samedi dernier et les Pays-Bas veulent organiser l’Eurovision avec du public. Où en sommes-nous en France concernant les concerts test ? Contre le coronavirus, quelles armes avons-nous à notre disposition ? Notre foyer pour s’y confiner, les masques, du gel hydroalcoolique, des vaccins forcément mais on l’avait oublié, il y a eux aussi : Indochine et IAM, les deux groupes qui doivent participer aux concerts test.

Le premier à l’AccorHotels Arena à Paris, le deuxième à Marseille. On parle de cette affiche depuis le 16 février. On connait aussi le protocole depuis cette date et depuis… rien. Cette semaine, Le Parisien avance la date du 29 avril mais c’était avant l’annonce des nouvelles mesures donc peu de chance et notamment au ministère de la Culture, injoignable.

5.000 personnes debout à Paris, 1.000 assises à Marseille, masquées, gel hydroalcoolique et test avant et après le concert. Au départ, Roselyne Bachelot se disait optimiste pour réaliser l’expérience mi-mars, nous sommes le 2 avril.

La France frileuse

Les choses avancent un petit peu puisque ce vendredi, la mairie de Marseille a signé une convention à ce sujet avec l’Inserm, partie prenante de l’expérimentation, nous indique le service de presse de la salle du dôme à Marseille. Pour autant, actuellement ça coince côté gouvernement. En effet, les protocoles scientifiques seraient prêts à 90%. Le 25 mars une audition au Sénat a eu lieu sur la réouverture des lieux de culture, Constance Delaugerre, cheffe de service à l’hôpital Saint-Louis qui participe à l’expérience, soutenait encore la chose faisable.

Mais le gouvernement a trop hésité depuis février et la situation épidémique s’est enflammée. Résultat, ces concerts n’ont toujours pas lieu, les festivals ne sont jamais sortis de l’hiver et annulent les uns après les autres, seuls Avignon et les Vieilles Charrues pourraient se tenir car assis.

Deux concerts test ont eu lieu en Espagne, avec 5.000 personnes debout et masquées. Aux Pays-Bas au mois de janvier, on a testé le public en festival, en boîte de nuit, en cabaret ou en tribune de foot avec masques et tests. On attend encore les résultats, mais si on teste trop tard, ça ne sert à rien puisque ce sont des protocoles imaginés pour vivre pendant une pandémie. Ça commence à être fatigant de faire la hola dans le salon.