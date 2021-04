publié le 02/04/2021 à 07:07

Ces dernières semaines, nous avons appris à nous méfier des dates avec le gouvernement, mais on a tous envie de croire au calendrier précisé mercredi 31 mars. Le président a voulu fixer une porte de sortie : la vaccination avec les étapes pour ouvrir cette porte. "Nous tiendrons l'objectif que je nous ai fixé", a-t-il insisté, "à savoir que d'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés".

Pourra-t-on tenir le calendrier prévu ? "Oui, si on regarde le planning officiel du gouvernement", nous explique Frédéric Bizard, économiste spécialiste des questions de santé. "Le seul problème c'est que ce planning n'a jamais été tenu, pas de la faute du gouvernement mais parce qu'on a un vrai problème sur un plan politique à l'Union européenne pour faire en sorte que les laboratoires tiennent leurs promesses", dit-il.

"Le planning qui est proposé, c'est-à-dire avoir une immunité de groupe au moins sur les souches d'origine à la fin de l'été, est un planning extraordinairement peu ambitieux. Un certains nombre de pays ont réalisé leur vaccination en deux mois pour Israël, en 4 à 5 mois pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Et c'est comme ça qu'il faut faire si on veut être efficace", poursuit l'économiste.