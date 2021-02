Céline Dion va reporter ses concerts prévus en France et en Europe

publié le 17/02/2021 à 17:22

En raison de la pandémie mondiale, Céline Dion a été obligée, une fois de plus, de reporter sa tournée annoncée en Europe et en France. La chanteuse canadienne, qui devait se produire à plusieurs reprises, en 2020 et 2021, a partagé ce mercredi 17 février un message sur les réseaux sociaux.



"En Europe, on espérait vraiment tous vous voir au printemps, mais à l’évidence, il faut beaucoup plus de temps que ce qu’on pensait pour que tout le monde soit en sécurité", précise-t-elle dans sa publication.

Cette tournée mondiale, qui porte le nom de "Courage World Tour", avait commencé le 18 septembre 2019, à Québec, au Canada. Le nom de cette tournée ne doit rien au hasard ; cette série de concerts accompagne ainsi la sortie de son dernier disque, Courage, dans lequel l’artiste rend un hommage bouleversant à son époux, René Angélil, décédé en 2016.

Céline Dion à Paris en septembre 2022

La tournée européenne devrait reprendre à partir du 25 mai 2022, à Birmingham, en Angleterre. Puis, la chanteuse sera présente en France, au Paris La Défense Arena, les 16, 17, 20, 21, 23 et 24 septembre 2022.

"Les billets achetés pour les concerts de 2020 et 2021 restent bien entendu valables pour les nouveaux shows reprogrammés en 2022", stipule un communiqué. La billetterie et le remboursement des billets seront ouverts à partir du 18 février 2021.