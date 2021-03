Vianney, Texas... Découvrez les dates des concerts très très privés de RTL2 d'avril

publié le 25/03/2021 à 17:08

Vous n'en pouvez plus d'attendre le retour des concerts, des tournées et des festivals ? En attendant la fin de la crise sanitaire, les vaccins et pour vous changer de votre collection de disques, RTL2 vous proposera en avril de vrais petits concerts.

RTL2 continue de soutenir les artistes et d’offrir aux auditeurs des moments de musique uniques. En avril, la radio du son pop-rock proposera à ses auditeurs de garder le lien avec la scène et les concerts en amenant les plus grands artistes directement chez eux, pour des moments de live inédits et exclusifs !

Comme ces dernières semaines, un concert en live stream, vous sera proposé tous les vendredis à 19h00 sur RTL2 et en vidéo sur l'application RTL2 et RTL2.fr. Voici le programme de ce mois d'avril 2021 :

- Vendredi 2 avril : Gaëtan Roussel

- Vendredi 9 avril : Boulevard des airs

- Vendredi 16 avril : Vianney

- Vendredi 23 avril : Texas

- Vendredi 30 avril : Benjamin Biolay