Coronavirus : à quand le vaccin Sanofi en France ?

Le laboratoire Sanofi et son partenaire GSK ont pris du retard dans la course au vaccin contre le coronavirus.

Alors qu'il y a déjà quatre vaccins disponibles sur le marché français, Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson, à quand l'arrivée de Sanofi parmi la concurrence ? Olivier Bogillot, le président de Sanofi France, promet que le vaccin de la firme sera prêt pour décembre 2021. "On a attaqué nos études de phase 3", a-t-il indiqué sur France Inter ce lundi 5 juillet.

Le patron du laboratoire en a profité pour donné des détails et précisions sur le vaccin. Ainsi, il a expliqué qu'il s'agissait d'une "technologie différente de l'ARN messager". En effet, Sanofi a misé sur la protéine recombinante, qui est notamment utilisée pour les vaccins contre la grippe. Sur son site, l'entreprise française en explique le fonctionnement : la protéine "Spike", présente sur la surface du SARS-CoV-2, est introduite au moment de la vaccination et "permet au coronavirus de s’introduire dans les cellules humaines, dont celles des poumons".



Comme les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sanofi prévoit deux doses pour une vaccination complète et une dose pour "les personnes amenées à avoir une vaccination de rappel". Olivier Bogillot assure qu'il se "conserve facilement".

Le vaccin Sanofi arrive-t-il trop tard ?

Mais nombreux se demandent si ce cinquième vaccin sera vraiment utile et s'il n'arrive pas trop tard. À ces questions, le président de Sanofi France rappelle la menace des variants, le nombre de personnes qu'il reste à vacciner avant d'atteindre l'immunité collective et la demande à l'international. "Il va falloir atteindre un niveau d'immunité collective, et encore plus avec l'arrivée des variants (...) Et puis, au-delà de la France, il n'y a que 20% de la population mondiale qui est vaccinée", a insisté le président de Sanofi France. "Au regard de la circulation des variants", Olivier Bogillot se dit convaincu "qu'il faudra une troisième dose pour tout le monde".